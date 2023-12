Calendario SSC Napoli 2024, il club annuncia l’uscita

La SSC Napoli ha di recente reso nota l’uscita del calendario dei Campioni d’Italia relativo al nuovo anno.

Attraverso il proprio sito ufficiale la SSC Napoli ha annunciato l’uscita del calendario per l’anno 2024.

Di seguito la nota:

“Un anno con i tuoi Campioni, 365 giorni da veri cuori azzurri!

La SSC Napoli presenta il Calendario 2024. L’unico calendario ufficiale dei Campioni d’Italia.

Un progetto che si rinnova all’insegna della passione, un prodotto “cult” divenuto ormai tradizione di fine anno come appuntamento esclusivo e imperdibile per i tifosi doc.

Il Calendario 2024 interpreta l’affermata e sempre crescente vocazione internazionale del Club attraverso 12 tavole grafiche, nelle quali vengono raccontati i paesi di provenienza dei calciatori azzurri. Immagini iconiche delle loro terre d’origine che ci faranno viaggiare intorno al mondo.

Una creazione resa ancor più unica ed imperdibile dalla copertina e da due pagine speciali che ritraggono alcune delle foto più suggestive dei festeggiamenti del terzo Scudetto.

Un calendario da ammirare tutto l’anno e da collezionare per sempre.

Vivi ogni giorno all’insegna dell’azzurro con i Campioni d’Italia!

Il Calendario SSC Napoli 2024 è distribuito presso gli Official Store, il Web Store, i rivenditori autorizzati e le migliori edicole della Campania.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mazzarri su Napoli-Barcellona: “Sfida particolarmente difficile, ma affascinante”

Anguissa, presenza a rischio per Napoli-Frosinone: l’esito degli esami

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Manchester City, Bernardo Silva parla del suo futuro