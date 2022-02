Nessuna quarantena per Anguissa e Koulibaly: il Napoli ha due precedenti

La Gazzetta dello Sport – Nessuna quarantena per Anguissa e Koulibaly una volta rientrati da Camerun.

Non sarà applicata nessuna quarantena per Anguissa e Koulibaly quando rientreranno dal Camerun. Le parole del quotidiano:

“E’ stato applicato proprio per consentire a giocatori – non infettati – di poter giocare pur mantenendo tutte le precauzioni del caso, come già avvenuto ad altri calciatori che giocano in A e sono già rientrati in Italia. Vedi Osimhen e Lozano tornati da Nigeria e Messico (guariti dal covid, come ora Koulibaly) e in campo senza quarantene particolari. Al Napoli su questo sono tranquilli”.

