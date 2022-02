Buone notizie per Ounas: ha superato i test, a breve il ritorno in campo

La Gazzetta dello Sport – Ottime notizie per Adam Ounas: il giocatore tornerà presto a disposizione di Luciano Spalletti.

Finalmente buone notizie per Adam Ounas dopo i test dei giorni scorsi. In seguito alle parole del ct dell’Algeria, che fece riferimenti a problemi al cuore, l’atleta ha superato tutti i test post-Covid a cui si è sottoposto per riavere l’abilitazione a giocare. In modo particolare si è posta l’attenzione a quelli cardiologici, che però hanno dato tutti risultati negativi.

Il giocatore ha potuto riprendere ad allenarsi con i compagni e presto tornerà a disposizione di Luciano Spalletti.

