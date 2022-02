Caressa: “Napoli? Mercato insufficiente, le avversarie per la Champions si sono rinforzate”

Il telecronista e direttore di Sky Sport dice la sua sul mercato invernale del Napoli

Fabio Caressa, tramite il suo canale Youtube, commenta il mercato invernale del Napoli, nel quale è arrivato soltanto Tuanzebe in prestito.

Queste le sue parole:

“Dopo l’ottima chiusura per tutti della vicenda Insigne mi aspettavo che il Napoli potesse fare un piccolo passo. È arrivato Tuanzebe, un difensore centrale che è anche buono ma qualcosa in più bisognava farlo perché le altre che lottano per i posti in Champions si sono rinforzate”.

