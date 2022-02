Mertens, la strategia di ADL per il rinnovo del belga

Mertens, si torna a parlare del suo rinnovo

Come riportato dal portale tuttomercatoweb, in casa azzurra tiene ancora banco la situazione legata al rinnovo di Dries Mertens. Come già detto più volte, De Laurentiis punta ad una netta riduzione del monte ingaggi attuale che permetterebbe alle casse del club di respirare. Attualmente Mertens percepisce un ingaggio che si aggira sui 4,5 milioni netti a stagione, cifra fuori dai nuovi parametri dettati dal presidente per la prossima stagione. L’idea sarebbe quella di offrire un biennale da 3 milioni, facendo leva sul legame che c’è lui e la città con la possibilità di una carriera dirigenziale una volta appesi gli scarpini.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Maggio: “Il Napoli rinforzerà l’organico per la prossima stagione”

UFFICIALE – Visite ok per Ounas, pronto il rientro in gruppo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Biden, capo dell’Isis eliminato in operazione Usa in Siria