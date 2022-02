De Maggio: “Il Napoli rinforzerà l’organico per la prossima stagione”

De Maggio sul futuro del Napoli

In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Valter De maggio, che ha svelato le intenzioni per la prossima stagione del club azzurro. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli in questo mese di gennaio non ha fatto mercato, eccezion fatta per Tuanzebe, ma l’anno prossimo sarà assolutamente più forte di quello di quest’anno, potenzierà l’organico. Questo è quello che mi arriva direttamente dalla società”.

