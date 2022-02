UFFICIALE – Castel Volturno, si ferma Tuanzebe: il report della seduta odierna

Castel Volturno, si ferma Tuanzebe: il report

Da Castel Volturno non arrivano buone notizie, si ferma Axel Tuanzebe a causa di una lombalgia. A farlo sapere è il Napoli nel consueto report dell’allenamento odierno da Castel Volturno.

Il report:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Venezia in programma domenica 6 febbraio alle ore 15 per la 24esima giornata di Serie A.

Lavoro sul campo 2 per la squadra. Dopo una prima fase di torello e partita con le porticine il gruppo ha svolto partita a tema ed esercitazione tattica. Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra per lombalgia. Ounas ha terminato le visite post Covid-19 con esito negativo”.

