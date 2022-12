Recupero Kvaratskhelia, giornata decisiva per capire la situazione

La Gazzetta dello Sport si concentra sui tempi di recupero di Khvicha Kvaratskhelia, affermando che la gara di oggi aiuterà a capire meglio.

L’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia è alle prese con il recupero da un infortunio. La Gazzetta dello Sport si concentra sulla sua situazione attuale, affermando che nella giornata di oggi quest’ultima sarà un po’ più chiara. Questo perché il Napoli scenderà in campo per sfidare l’Antalyaspor, dunque in campo si valuterà il giocatore attentamente.

“A partire da oggi pomeriggio contro l’Antalyaspor: tutti gli occhi saranno dunque puntati su Kvara visto che Spalletti attende segnali concreti così da tirare un sospiro di sollievo e poter programmare il prossimo futuro con una preoccupazione in meno. Anche i sostenitori azzurri hanno tenuto in questo periodo il fiato sospeso aspettando di rivedere in campo il proprio beniamino: dal Maradona passeranno tutte le grandi del calcio italiano e dunque è a Fuorigrotta che Kvaratskhelia e compagni dovranno la storia.“

Fonte foto: Instagram, @kvara7

