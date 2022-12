La Salernitana sogna un giocatore del Napoli: il retroscena

Secondo quanto riportato dal giornalista Ivan Cardia, la Salernitana sarebbe interessata ad un centrocampista del Napoli.

Il giornalista Ivan Cardia ha riportato che la Salernitana sarebbe interessata al centrocampista del Napoli Diego Demme. Ecco quanto ha affermato il giornalista sul portale Tuttosalernitana:

“La priorità è chiaramente la ricerca di un altro quinto: l’infortunio di Mazzocchi è arrivato sul più bello, trovare un sostituto di livello aiuterà anche l’esterno a prendersi il tempo necessario per tornare a sgommare sulla fascia. Da questo punto, quello di Nadir Zortea è un nome decisamente caldo: oltre a conoscere l’ambiente, il classe ’99 può infatti giocare sia a destra che a sinistra, qualità ritenute molto utili. Concreta anche la pista che porta a Diego Demme del Napoli, complice l’incertezza sul rientro a pieno regime del già citato Bohinen: portare il tedesco a Salerno sarebbe un colpaccio e per questo non si può dare per scontato, ma la pista è di quelle che possono vedere la fumata bianca dietro l’angolo. Più complicato un altro ritorno, quello di Milan Djuric: al di là dell’oggettivo affetto e delle difficoltà del bosniaco nel Verona (chi non ne ha in gialloblù?), il suo arrivo si legherebbe a una cessione di Federico Bonazzoli. Dopo l’importante investimento estivo, però, la Salernitana non si vorrebbe privare in prestito dell’attaccante scuola Inter.”

Fonte foto: Instagram, @diegodemme

