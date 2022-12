Caso Juventus, svelati i nomi degli altri club coinvolti

Caos Juventus, altri club coinvolti

L’inchiesta sulla Juventus va avanti, tanto che la dalla Procura di Torino trapelano i nomi dei club “amici” con cui i rapporti sono andati la normalità. Secondo a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i pm impegnati nelle indagini avrebbero messo nel mirino almeno altre 5 società. Ecco quanto riportato dalla rosea:

Una galassia di club amici con cui, secondo la Procura di Torino, la Juventus avrebbe condotto «operazioni di favore, con correspettivi apparentemente lontani dal fair value» e tali da «sfociare in rapporti di debito/credito tra le società opachi e non corrispondenti alla rappresentazione pubblica fornita, a testimonianza dell’inattendibilità delle comunicazioni sociali fornite a terzi. Non solo, ma così facendo gli inquirenti ritengono che i rapporti di stretta partnership abbiano posto in pericolo «la lealtà della competizione sportiva». Insomma, una Serie A condizionata dalla galassia Juve. Negli atti della Procura sono citate Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Empoli e Udinese. I pm ritengono che con questi club, i normali rapporti di partnership che caratterizzano il mondo del calcio, sono andati oltre la misura. Come nel caso del passaggio di Manuel Locatelli dal Sassuolo alla Juventus.”

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

