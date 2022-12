Ag. Politano “Matteo pensa solo allo Scudetto, felice di essere rimasto”

Matteo Politano vuole lo Scudetto con il Napoli

All’inizio della scorsa estate sembrava che Matteo Politano dovesse lasciare il club azzurro, ma dopo un chiarimento con Spalletti l’esterno è rimasto a Napoli. Mario Giuffredi, ha parlato proprio di questo in un suo intervenuto a Radio Napoli Centrale nel corso della trasmissione “Un calcio alla radio”.

Queste le sue parole:

“Politano? In estate è stato fatto un lavoro di chiarezza, lui ci ha messo il suo e ha iniziato a capire determinate cose. È scattato qualcosa dentro di sé, lui è molto felice di stare a Napoli, ci sta benissimo e con voglia. Da quando è rimasto non fa altro che aver voglia di lottare per lo scudetto. Guardando le alternanze di quest’anno, sono state perlopiù Politano-Lozano e Mario Rui-Oliveira. Quella tra i due esterni è stata fondamentale più volte per risolvere le partite, vale a dire che ai fini della vittoria è molto utile. Hanno quasi stesso minutaggio, stessi gol, stessi assist”.

Fonte foto: Instagram @matteopolitano16

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Elmas da Antalya: “Vogliamo lo Scudetto. Guler? Vorrei giocare con lui nel Napoli”

Rinnovo Lobotka-Napoli, mancano solo le firme: ecco quando l’annuncio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici