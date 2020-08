Triangolare tra Napoli, L’Aquila e Castel di Sangro [LIVE]

Al via il triangolare tra Napoli, ASD L’Aquila e Castel di Sangro

Gara 1: h. 17:30 Castel di Sangro vs ASD L’aquila 1927

Gara 2: h. 18:30 SSC Napoli vs perdente Gara 1

Gara 3: h. 19:30 SSC Napoli vs vincente Gara 1

L’Aquila ha vinto il primo match per 11-0.

Nella partita successiva il Castel di Sangro ha affrontato il Napoli.

CASTEL DI SANGRO-NAPOLI

Formazione ufficiale Napoli: Meret; Di Lorenzo, Luperto, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Demme, Gaetano; Politano, Milik, Younes.

Gli azzurri si sono imposti per 10-0 (reti di: 5′, 22′, 41′ Politano, 7′ Di Lorenzo, 8′, 17′ Milik, 16′ Koulibaly, 19′, 32′ Younes, 21′ Gaetano)

L’AQUILA-NAPOLI

Formazione ufficiale Napoli: Ospina; Malcuit; Manolas, Rrahmani, Ghoulam; Elmas, Lobotka; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.

Esordio per Osimhen con la maglia azzurra. Gattuso prova il 4-2-3-1

1′ – GOL DEL NAPOLI! OSIMHEN va subito in gol! Palla lunga per il nigeriano che di potenza e velocità mette in rete sulla destra del portiere 1-0

3′ – GOL DEL NAPOLI! ANCORA OSIMHEN! 2-0

6′ – GOL DEL NAPOLI! MERTENS! Con uno dei suoi fantastici tiri a giro il belga fissa il risultato sul 3-0!

8′ – GOL DEL NAPOLI! ANCORA OSIMHEN! Nigeriano letteralmente scatenato! 4-0

17′ – GOL DEL NAPOLI! LOZANO! Palla deviata da Osimhen che involontariamente serve il messicano. Da due passi El chucky insacca di testa! 5-0

20′ – GOL DEL NAPOLI! GHOULAM! Cross di Insigne e Ghoulam di testa batte il portiere! 6-0

21′ – GOL DEL NAPOLI! INSIGNE! Il folletto di Frattamaggiore con un tocco sotto mette alle spalle del portiere! 7-0

28′ – GOL DEL NAPOLI! LOZANO! Osimhen scatta sulla fascia destra e mette al centro una palla per el chucky. Il messicano di destro non sbaglia! 8-0

30′ – GOL DEL NAPOLI! INSIGNE! Questa volta è Lozano a servire una palla al centro per Insigne. Il capitano con calma mette alle spalle del portiere! 9-0

32′ – GOL DEL NAPOLI! MERTENS! Da posizione leggermente decentrata, Mertens di destro a giro la piazza nel sette alla sinistra del portiere! 10-0

48′ – GOL DEL NAPOLI! INSIGNE! Assist di Lozano e Insigne mette in rete di tacco! 11-0

RISULTATO FINALE: L’AQUILA-NAPOLI 0-11