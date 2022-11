Dalla Francia, Nazionale senza Ndombele: “Centrocampo inesperto”

L’Equipe – Convocati Francia senza Ndombele: “Centrocampo inesperto”.

Il quotidiano ha commentato la scelta di Didier Deschamps, che nella giornata di ieri ha reso nota la lista dei 25 giocatori convocati per il Mondiale in Qatar. Secondo il giornale, i francesi scenderanno in campo cercando di mantenere il titolo e difendendo con una linea a quattro e con un centrocampo molto inesperto.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli.

