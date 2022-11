Tardelli: “Il Napoli non perde un colpo e la fortuna l’aiuta, la Juventus si sta ritrovando”

L’ex giocatore Marco Tardelli, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato anche del momento di Napoli e Juventus. Ecco quanto dichiarato:

“Oggi gli azzurri sembrano non avere rivali, ma i bianconeri sono in ripresa grazie ai giovani e a uno che sembrava dovesse andar via, Rabiot. Sembra aver ritrovato la strada, ha vinto finalmente uno scontro diretto. Può essere la prima inseguitrice, anche se resta difficile raggiungere il Napoli. Non perde un colpo e anche un minimo di fortuna lo aiuta. Ma bisogna stare attenti alla Juventus, che è la vera rivale degli azzurri nella corsa Scudetto.”

Fonte immagine in evidenza: pagina ufficiale Facebook Marco Tardelli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Inzaghi: “Continuità? Manca a tutte le squadre eccetto il Napoli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ucraina: Usa, oltre centomila i soldati russi uccisi o feriti