Inzaghi: “Continuità? Manca a tutte le squadre eccetto il Napoli”

Simone Inzaghi in conferenza stampa: “Continuità? Manca a tutte le squadre eccetto il Napoli”.

Dopo la rimonta dell’Inter a San Siro, Simone Inzaghi, in conferenza stampa è stato intervistato sulla vicenda e non sono mancati i complimenti al Napoli di Spalletti:

Cosa si porta di buono da questa sera?

“Nel primo quarto d’ora entrambe le squadre erano bloccate, con errori tecnici non usuali dalla mia. Mi porto la reazione, vieni da una sconfitta che ci ha fatto malissimo dopo diverse vittorie consecutive, oggi abbiamo preso l’1-0 e la squadra è rimasta concentrata, con la testa sul campo, sapendo che c’era il tempo di far andare bene la partita“.

Oltre alla qualità, cosa dovete ritrovare per tornare a lottare per lo scudetto?

“La continuità, sta mancando a tutte eccetto il Napoli. Sappiamo di non dover guardare la classifica, ma di dover pensare partita dopo partita, cercando di migliorare sugli scontri diretti che ci stanno penalizzando“.

