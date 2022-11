Corriere della Sera – Milan flop, troppi dubbi sui 49mln spesi: che differenza col Napoli!

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto un confronto tra Milan e Napoli, sottolineando la differenza legata agli otto punti di vantaggio degli azzurri, ma soprattutto le mosse di mercato totalmente differenti:

“Salutati big come Insigne e Mertens, il bravo d.s. Giuntoli ha investito i 40 milioni di Koulibaly per allungare e rinfrescare la rosa, inserendo il formidabile Kvaratskhelia, i preziosissimi attaccanti di scorta Raspadori e Simeone, poi Kim, Olivera, Anguissa, Ndombélé. Cessioni per 80 milioni di euro, acquisti per 68: la prova del fatto che si può vincere riuscendo perfino a guadagnare 12 milioni.

Il Milan invece agli ottavi ci è arrivato di fatto con la squadra dell’anno scorso, quella che ha vinto a sorpreso e con merito lo scudetto. I nuovi stanno faticando più del previsto, a parte Pobega e un po’ Thiaw: per il resto Origi è un flop, con un solo gol in 13 presenze, mentre Dest, Vranckx e Adlì sono oggetti misteriosi. Ma il simbolo delle difficoltà è De Ketelaere, pagato 35 milioni, quasi tutto il budget destinato al mercato”.

