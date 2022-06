Anguissa scontento: ADL non ha mantenuto una promessa

Corriere dello Sport – Anguissa scontento: alla base motivi economici, ADL non ha mantenuto una promessa.

Frank Anguissa, riscattato dal Napoli dal Fulham, al momento non è pienamente soddisfatto di quello che sta succedendo con la società partenopea. A quanto pare si tratterebbe di motivi economici e promesse mai mantenute:

“C’è una somma alla quale il giocatore e il suo agente hanno rinunciato all’epoca del prestito, e dunque ad agosto 2021, a fronte dell’impegno sulla parola di un futuro riconoscimento. In sintesi: in sede di trasferimento ha accantonato un bonus – diciamo così – che avrebbe guadagnato in Inghilterra, credendo di poterlo recuperare a Napoli. Cosa finora non accaduta, ma anche cosa che potrebbe accadere”.

