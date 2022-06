Corriere dello Sport – Fabian e Ounas come Milik? Senza rinnovo rischiano di restare fuori rosa.

La situazione di Fabian Ruiz e Adam Ounas è particolare: entrambi hanno rifiutato il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2023, e se le cose non dovessero mutare e non dovesse arrivare nessun’offerta che accontenti le esigenze di De Laurentiis, entrambi rischierebbero di restare fuori rosa. La storia lo conferma, la stessa situazione si verificò con Milik quando declinò svariate destinazioni senza rinnovare.

