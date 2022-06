Corriere del Mezzogiorno – ADL ci prova ancora con Koulibaly: proposta offerta a rialzo.

Koulibaly è un muro a tutti gli effetti, anche l’ultima offerta del Napoli non è bastata per convincerlo a restare:

“L’ultimo tentativo non ha raggiunto il risultato sperato, De Laurentiis ha proposto a Koulibaly un ingaggio di 4 milioni di base fissa, con il proposito di approdare a 4,5 con i bonus. Kalidou rappresenta l’eccezione alla “spending review” per il suo valore tecnico ed umano, il peso emotivo per la piazza già orfana di Insigne e probabilmente di Mertens e soprattutto per la stima di Spalletti”.

De Laurentiis potrebbe alzare la sua proposta, servirà almeno superare il tetto dei 5 milioni e lo stipendio sarebbe comunque più basso di quello attuale”.

