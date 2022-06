Ex presidente Juve: “Koulibaly? Qualche anno fa lo avrei voluto, ora non più”

Radio Kiss Kiss Napoli – L’ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli su Koulibaly: “Qualche anno fa lo avrei voluto, ora non più”.

L’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli è intervenuto in merito all’interesse dei bianconeri per Koulibaly:

“Qualche anno fa avrei voluto avere Koulibaly, ora non più perché gli anni passano per tutti. Ammiro tantissimo questo calciatore, ricordo il gol del 2018 all’Allianz Stadium. Fabian? Non seguo molto il Napoli, non conosco bene il giocatore”.

