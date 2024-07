Rabiot non rinnova con la Juventus: è ufficialmente svincolato

Adrien Rabiot, uno degli obiettivi del Napoli per il centrocampo, non ha rinnovato il proprio accordo con la Juventus.

Adrien Rabiot non è più un giocatore della Juventus. Il contratto con il club bianconero è infatti scaduto.

La Juventus FC ha comunicato la situazione ringraziando il centrocampista per quanto dato:

“Si dividono le strade della Juventus e di Adrien Rabiot.

Termina l’avventura in bianconero del centrocampista francese che saluta il nostro Club dopo cinque stagioni.

Bianconero dall’estate del 2019, Adrien – nella sua esperienza a Torino – ha vinto uno Scudetto, due volte la Coppa Italia e una volta la Supercoppa Italiana, ma soprattutto ha sempre messo a disposizione dei compagni carisma e impegno.

Restando al campo, Rabiot è sempre stato un elemento prezioso in fase di non possesso, ma non solo: nelle ultime due stagioni, infatti, ha incrementato notevolmente anche il suo apporto in zona gol con sedici reti e nove assist, tra tutte le competizioni.

Adrien saluta il nostro Club dopo avere raggiunto e superato quota 200 presenze con la nostra maglia, diventando il quinto francese nella storia della Juventus a riuscirci. Per la precisione sono 212 le gare giocate dal centrocampista transalpino con i nostri colori, numero che gli ha permesso di diventare il terzo francese di sempre – al pari di Zinedine Zidane – proprio per numero di apparizioni con la Juventus alle spalle soltanto di David Trezeguet (320 presenze) e Michel Platini (224).

Grazie, Adrien, e un grande in bocca al lupo per il futuro!”

