Benevento, primi contatti con Cannavaro: può sostituire Caserta vicino all’esonero

Benevento, primi contatti con Fabio Cannavaro

Calciomercato – Benevento primi contatti con Fabio Cannavaro, per sostituire il tecnico Fabio Caserta sempre più vicino all’esonero.

Il club campano in queste ore prenderà una decisione definitiva. Sarebbero già stati avviati i primi contatti con l’allenatore di origini napoletane, attualmente svincolato dopo l’esperienza in Cina e che adesso ha voglia di dimostrare il suo valore in Europa. Il Benevento può esonerare Caserta e prendere Fabio Cannavaro. A riportarlo è Sky Sport.

