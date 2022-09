Nazionale: nasce la nuova Italia, nuove soluzioni tattiche per Mancini

Roberto Mancini tenta di dare una nuova identità alla Nazionale

Gli azzurri di Roberto Mancini si preparano in vista del doppio impegno di Nations League alle porte. La nazionale italiana, che per la seconda volta consecutiva non parteciperà al mondiale, riparte da qui. La redazione di Tuttomercatoweb.com riporta tutte le soluzioni tattiche provate dal CT azzurro.

Difesa a 4:

(4-3-3) Versione 1: Provedel; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Mazzocchi; Barella Jorginho, Pobega; Zerbin, Immobile, Grifo.

(4-3-3) Versione 2: Provedel; Mazzocchi, Gatti/Luiz Felipe, Acerbi, Dimarco; Pobega, Cristante, Zerbin; Cancellieri, Scamacca, Gnonto.

Difesa a 3:

(3-5-2) Versione 1: Provedel; Toloi, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Pobega, Emerson; Raspadori, Immobile.

(3-5-2) Versione 2: Donnarumma; Luiz Felipe, Gatti, Acerbi, Mazzocchi; Pobega, Cristante, Zerbin, Dimarco; Gnonto, Scamacca.

Fonte foto: Instagram @mrmancini10

