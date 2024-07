Napoli su Brescianini, ma occhio all’interesse dell’Atalanta

Giovanni Manna, Direttore sportivo del Napoli, avrebbe un forte interesse per Marco Brescianini, ma l’Atalanta sarebbe in vantaggio.

Marco Brescianini, centrocampista del Frosinone, sarebbe attualmente conteso tra Napoli ed Atalanta.

Di seguito le ultime riportate da Il Mattino:

“Torna forte il nome di Marco Brescianiniper il Calciomercato Napoli: secondo quanto riportato da Sky Sport, gli azzurri avrebbero chiesto informazioni al Frosinonenelle scorse ore, provando a capire la fattibilità di un affare che porterebbe in squadra uno dei centrocampisti più duttili della scorsa Serie A. Sul calciatore del Frosinone, però, resta in vantaggio l’Atalanta di Gasperini che ha puntato Brescianini già da diverse settimane con una trattativa già avviata tra le parti. Nell’ultima stagione, il calciatore ha messo insieme 4 gol e 2 assist nelle 40 partite giocate. Ma ha sorpreso soprattutto per il rendimento e la duttilità in campo: può giocare in ogni ruolo del centrocampo e anche sulla trequarti campo. Un elemento che regalerebbe a Antonio Conte qualche opzione più in mezzo al campo.”

