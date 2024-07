Chiariello su Osimhen: “Andrà via di sicuro”

Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen.

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto nel corso della trasmissione “Tutti in ritiro”, in onda su “Canale 21”, ed ha parlato brevemente di Victor Osimhen.

Secondo la sua opinione l’attaccante nigeriano andrà di certo via da Napoli:

“Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, è a Parigi per chiudere l’accordo per lo stipendio. Poi servirà l’offerta del Paris Saint-Germain al Napoli per il cartellino del giocatore. Ma se Roberto Calenda non ottiene l’accordo con il club francese deve portarsi il giocatore in Arabia. Tanto Osimhen pensa solo ai soldi. Di questo ne sono certo. O Parigi o l’Arabia. Non c’è dubbio ma andrà via da Napoli.”

