Ostigard può partire a breve: forte interesse del Torino

“Il Torino potrebbe aggiungere alla propria difesa Leo Ostigard, difensore di proprietà del Napoli che, nei giorni scorsi, era entrato anche nelle discussioni dell’affare Buongiorno. De Laurentiis aveva deciso poi di svincolare le operazioni, anticipando così tutti i club che erano interessati all’ex capitano del Torino, rimandando i discorsi per il norvegese a data da destinarsi. Cioè ora, perché i granata hanno deciso di puntare su Ostigard, valutato circa 7 milioni dal Napoli. È una trattativa che potrebbe andare in porto anche in prestito con obbligo di riscatto. Il Napoli preferirebbe a titolo definitivo sin da subito, ma per questioni fiscali non è detto che la formula non possa essere differente. Negli ultimi mesi si era anche parlato di un possibile ritorno al Genoa – che lo aveva portato in Italia – anche dopo il tentativo di inserirlo nella trattativa Dragusin, poi naufragata per le offerte importantissime sia del Bayern Monaco che del Tottenham che, alla fine, si è accaparrato il giocatore. Nella scorsa stagione Ostigard ha giocato 20 partite da titolare in tutte le competizioni, trentadue in totale. Senza riuscire però a rendere al meglio, complice anche una situazione di squadra certamente non idilliaca rispetto all’anno prima dove era arrivato lo Scudetto.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) – Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

La Lazio vuole Gaetano, è una richiesta di Baroni

Lukaku vuole il Napoli: disposto a ridursi lo stipendio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi