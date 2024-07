Il Napoli lavora per Brescianini: vuole soffiarlo alla concorrenza

Il Napoli starebbe lavorando per portare in maglia azzurra il centrocampista Marco Brescianini e soffiarlo così alla concorrenza.

Il Napoli ha messo ormai da tempo nel mirino il centrocampista del Frosinone Marco Brescianini.

Di seguito le parole di Matteo Superbi, Direttore della Virtus Entella nonché colui che scoprì il giovane talento, ai microfoni di “Kiss Kiss” nel corso di “Radio Goal”:

“Noi prendemmo quando eravamo in B, era il suo primo anno in una prima squadra dopo il settore giovanile col Milan. E’ un ragazzo di grande serietà e grande predisposizione al lavoro. Si vedeva avesse tutto per fare il calciatore, ha una struttura importante dal punto di vista fisico. Io lo presi per fargli fare la mezz’ala sinistra, noi giocavamo col 4-3-1-2. Ha dei bei volumi di corsa, un’ottima gestione della palla e può giocare nel ruolo di mezz’ala, ma farebbe di meglio se giocasse in un centrocampo a due. Giocare insieme a Lobotka in un centrocampo a due? Marco è molto duttile, il ruolo perfetto è giocare in un centrocampo a due. Io provai a prendere un riscatto dal Milan che non mi fu concesso. Con noi giocò tanto, circa trenta partite, e si ritagliò uno spazio importante. E’ pronto per fare il salto di qualità. è un 2000 e son tanti anni che gioca. E’ un ragazzo molto riservato, ma in campo dimostra di avere un’ottima personalità.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ostigard può partire a breve: forte interesse del Torino

La Lazio vuole Gaetano, è una richiesta di Baroni

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi