Lukaku, Conte lo blinda: il belga si è tolto dal mercato

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Romelu Lukaku. Conte è pronto a ad abbracciare il suo pupillo, che al momento, sta rifiutando tutte le offerte per approdare alla sua corte. Il tecnico pugliese, sin dal primo istante, è stato consapevole di non poter contare su Osimhen, e si è mosso di persona per contattare subito il suo sostituto. Il belga è felicissimo di tornare a essere allenato da lui e spera di poter partecipare alla seconda parte del ritiro, a Castel di Sangro.

