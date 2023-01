Spalletti corteggiato da molti club: la reazione di De Laurentiis

Luciano Spalletti sarebbe corteggiato da molte società calcistiche; il quotidiano Il Mattino fa sapere le intenzioni di Aurelio De Laurentiis.

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti sarebbe nel mirino di alcuni club ed il Presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe già pensato a come agire in tale situazione. L’edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime in merito alla vicenda. Luciano Spalletti continuerebbe a lavorare con il club azzurro per un altro anno.

Ecco quanto si legge dal noto quotidiano campano:

“Il Napoli e Spalletti andranno avanti per un altro anno insieme. Senza rinnovo del contratto, ma De Laurentiis eserciterà a maggio l’opzione unilaterale alle stesse cifre: 2,7 milioni di euro. Cosa, poi, che non pare avere un peso eccessivo per il toscano. Il Napoli sa bene che Spalletti è corteggiatissimo e che il suo nome è sull’agenda di un bel po’ di club. Spalletti partirà nella prossima stagione con il contratto fino a giugno 2024.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli: contratto da professionista per il 2004 Pasquale Marranzino

UFFICIALE: Rino Gattuso non è più l’allenatore del Valencia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Milan, infortunio al bicipite femorale per Bennacer. Derby a rischio