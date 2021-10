Ceccarini: “Segnali positivi per il rinnovo di Lorenzo Insigne”

Ceccarini sul rinnovo di contratto di Insigne

L’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini, attraverso un editoriale pubblicato sul portale Tuttomercatoweb, ha nuovamente aggiornato la situazione legata al rinnovo di Lorenzo Insigne. Ecco quanto riportato:

“Rispetto a qualche settimana fa le parti si stanno parlando in maniera costante e questo è sicuramente un buon segnale ma è chiaro che per arrivare ad un eventuale nuovo accordo il cammino è ancora lungo. L’intenzione di Lorenzo Insigne è quella di restare in azzurro. E il Napoli non vuole certo perdere il suo capitano. Insomma la trattativa va avanti”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Roma-Napoli, Spalletti si affida ai titolarissimi. Tornano Rrahmani e Mario Rui

Roma-Napoli, clima bollente all’Olimpico. Attesi 45mila spettatori

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ucciso da colpo pistola in azienda, arrestato proprietario