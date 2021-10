Roma-Napoli, Spalletti si affida ai titolarissimi. Tornano Rrahmani e Mario Rui

Roma-Napoli, la formazione scelta da Spalletti

Per la sfida tra Napoli e Roma, Luciano Spalletti sembra ormai aver deciso l’undici titolare da schierare all’Olimpico. In porta torna Ospina, con Meret che sarà nuovamente in panchina. In difesa confermato Di Lorenzo a destra, mentre a sinistra si rivede Mario Rui. La coppia centrale sarà composta da Koulibaly e Rrahmani. Anche a centrocampo si torna alla formazione tipo, con Anguissa che sarà affiancato da Fabian Ruiz e Zielinski. In attacco Insigne e Politano agiranno ai lati di Osimhen.

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui, Zielinski, Anguissa, Fabian Ruiz, Insigne, Politano, Osimhen.

