Insigne resta il rigorista azzurro, il capitano non si tira indietro

Insigne confermato rigorista

L’edizione odierna del Corriere dello Sport conferma che Insigne sarà ancora il rigorista del Napoli, nonostante gli errori di questo inizio di stagione. Ecco cosa riporta il quotidiano:

“A scanso di equivoci, e semmai dovesse accadere in futuro, persino stasera all’Olimpico, se e quando un arbitro fischierà e poi indicherà il dischetto, sarà tutto terribilmente chiaro per le prossime quattro circostanze. Per la serie, fatevene una ragione, Luciano Spalletti ha deciso e il «monello» ha sorriso: potrà sbagliare ad oltranza, non ce ne sarà per nessuno. E così, nel caso in cui gli dovesse arrivare l’opportunità, potrà sempre avvicinarsi con leggerezza a quel pallone e intuire che dentro non ci sarà piombo ma fiducia”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mourinho in conferenza: “In campo gli stessi 11 di Torino”

Nardella a lavoro per l’incontro Koulibaly-tifoso razzista

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Duque, arresto Usuga è colpo del secolo a narcotraffico