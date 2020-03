Milik sul mercato, De Laurentiis fissa il prezzo: 40 milioni!

Milik sul mercato, De Laurentiis fissa il prezzo. Tutte avvisate, anche Milan e Inter

Arkadiusz Milik e il Napoli non sono sicuri di voler andare avanti ancora insieme e le trattative per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2021, sono ferme. Il polacco spara alto, vuole un riconoscimento economico per quanto fatto in azzurro: attualmente percepisce 2,5 milioni a stagione, e vorrebbe avvicinarsi ai 4 che prendono Manolas e Mertens. Il tempo scorre e, se la situazione non cambierà, in estate il Napoli potrebbe essere costretto a vendere il polacco classe ’94, per non perderlo a costo zero dal prossimo gennaio in avanti.

Stando a quanto scritto da Calciomercato.com, il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha già fatto sapere all’entourage dell’attaccante che, per meno di 40 milioni di euro, non si siederà neanche a trattare. Si può dialogare partendo da 40, chiudere subito se si presenta una squadra con un assegno da 50 milioni. Queste le condizioni dettate dal patron, che avvisa i naviganti: non ci saranno sconti, la cifra è e resta quella.

L’attaccante piace in Premier e il suo nome è nella lista del Milan, per il post Ibrahimovic, e un anno fa è stato proposto all’Inter, nei dialoghi per Icardi. Conte preferirebbe altro ma, in caso di ritorno a Milano dell’argentino, le due società potrebbero riparlarne.