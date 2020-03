Gravina: “Bocciata ipotesi play off, il campionato può ripartire anche il 20 maggio”

Gravina bocciata l’ipotesi play off per accorciare il campionato che potrebbe ripartire anche il 20 maggio

Notizie – “Gravina, bocciata ipotesi play off”, così ha dichiarato il presidente della FIGC, in un’intervista rilasciata al quotidiano “Il Giornale” a proposito della ripresa della Serie A:

“Ripeto da sempre: si tratta solo di ipotesi e non di una certezza. Ne aggiungerei un’altra: andrebbe bene anche il 20 maggio, valutando la ricaduta sul calendario internazionale. È la mia, la nostra, speranza: significherebbe avere la possibilità di rialzare la serranda del calcio italiano e offrire al Paese la spinta emotiva per recuperare il senso della vita normale”.

Bocciata la possibilità dei play-off per accorciare il calendario:

“Era una mia proposta, non ha riscosso successo e ne ho preso atto. Chi ha responsabilità, così deve comportarsi in queste ore perché non possiamo permetterci di offrire l’immagine di un settore divorato da polemiche intestine, visioni contrapposte, men che meno da minacce di ricorsi”, ha detto Gravina.

