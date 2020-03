Del Genio:”Offerta importante per Milik. Lozano partirà”

Per il polacco il rinnovo è sempre più lontano

Nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal, è intervenuto in diretta Paolo Del Genio. Nel corso della chiacchierata si è toccato il tema sul rinnovo di Milik. Ecco quanto dichiarato:“Prima o poi le stagioni vanno completate e dovrà essere fatto anche con quella in corso. Milik? Il Napoli vuole un altro attaccante e quindi non gli rinnova il contratto o cerca un altro attaccante perché non è riuscito a rinnovargli il mercato? Credo che il polacco abbia qualche offerta importante, perché ha chiesto tanto di ingaggio”. Su Lozano e la sua permanenza in azzurro ha poi aggiunto: “Il Napoli potrebbe anche decidere di darlo in prestito, se non trovasse un club disposto a sborsare una determinata cifra. Impossibile invece che resti al Napoli con Gattuso”.

Moggi:”Immobile? A Giuntoli piace, decide la Lazio”

