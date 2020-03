Ultras, il film scatena polemiche nel mondo del tifo organizzato [FOTO]

I gruppi napoletani non la prendono bene

Dopo l’uscita di eri su Netflix del film Ultras con la regia di Lettieri, che racconta le vicissitudini di un gruppo di tifosi(gli Apache) e si ispira vagamente alla morte di Ciro Esposito. Il mondo Ultras Napoletano non ha preso bene il film e in città nelle ultime ore sono apparsi striscioni e scritte polemiche, con Lettieri che ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Fanpage di sapere che tutto questo poteva dar fastidio al mondo del tifo organizzato in quanto gli stessi ultrà non amano le luci dei riflettori e le eventuali strumentalizzazioni del loro mondo.

Ecco le foto delle scritte apparse a Napoli nelle ultime ore.

