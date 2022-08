Il Napoli in pressing su Raspadori, nuova offerta al rialzo fatta al Sassuolo

Il Napoli insiste per Raspadori

Il Napoli ha formulato una nuova offerta al Sassuolo per Giacomo Raspadori, nel tentativo di convincere l’ad Carnevali a dare il via libera per la chiusura dell’operazione. Come riportato dal Corriere dello Sport il club azzurro ha offerto 28 milioni più il cartellino di Adam Ounas, che non rientra più nei piani di Spalletti. De Laurentiis ha fretta di chiudere, inserendo l’algerino come contropartita punta a soddisfare la richiesta del Sassuolo di 40 milioni. Il Napoli è forte dell’accordo economico con Raspadori, che attraverso il suo procuratore spinge per diventare azzurro. In giornata dovrebbe esserci il contatto decisivo tra le parti.

