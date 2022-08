Nino D’Angelo: “Leggo troppa negatività. Bisogna ritrovare entusiasmo e passione”

Mercato Napoli, parla il noto cantautore Nino D’Angelo

Nino D’Angelo, cantautore e gran tifoso del Napoli, scrive agli azzurri in una letterina dei desideri pubblicata da La Gazzetta dello Sport:

“Caro Napoli, leggo troppa negatività. Il mercato è lungo e se arriveranno Raspadori e Simeone sono sicuro che saremo ancora competitivi per un posto in Champions. Ma la cosa che desidero di più per il nuovo campionato è ritrovare entusiasmo e passione: i tifosi sono da sempre l’arma in più, squadra e pubblico devono essere una cosa sola”.