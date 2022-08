Calciomercato Napoli – Keylor Navas è in vantaggio su kepa

L’ex Real Madrid è in vantaggio per la porta del Napoli

Lo ha rivelato Carlo Alvino ai microfoni di Radio kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole:

“Nelle ultime ore è balzato in pole position per la porta azzurra il portierone Keylor Navas. L’estremo difensore in uscita dal PSG, secondo le informazioni in mio possesso, ha superato il basco Kepa nella corsa alla porta azzurra. Ma devo dire che la società partenopea è colpevolmente in clamoroso ritardo per quanto riguarda la scelta del portiere, a pochi giorni dal campionato non si sa ancora chi sarà il titolare”.