Squalifica Osimhen, in caso di più giornate il Napoli è pronto a fare ricorso

La squalifica di Victor Osimhen potrebbe durare più di una giornata ed in quel caso il Napoli sarà pronto a procedere con il ricorso.

Durante Napoli-Venezia, Victor Osimhen è stato squalificato al minuto 23 a causa di una manata ad un avversario. Oggi il giudice sportivo valuterà quante giornate salterà l’attaccante azzurro. Sicuramente non sarà presente nella prossima sfida, quella contro il Genoa, ma potrebbe saltare la Juventus in caso di più giornate di squalifica. In tal caso però il Napoli non sarebbe d’accordo e sarebbe pronto a fare ricorso.

Ecco quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno:

“Il Napoli aspetta il verdetto del giudice sportivo, ma nell’uno e nell’altro caso è pronto a inoltrare ricorso: nel caso di sanzione minima (due giornate), gli avvocati del club (sfruttando anche tantissimi precedenti) sono ottimisti per la riduzione a una.”

