Napoli-Juventus, potrebbe esserci Mertens ma ci vuole cautela

Dries Mertens potrebbe essere convocato per la sfida tra Napoli e Juventus.

L’attaccante del Napoli Dries Mertens sta facendo un lungo percorso di recupero per lasciarsi completamente alle spalle l’operazione alla spalla avuta lo scorso luglio. L’attaccante belga ha quasi del tutto recuperato, ecco perché potrebbe essere convocato per il big match tra Napoli e Juventus, in programma il prossimo 12 settembre.

A rivelare ciò è Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ai microfoni di CalcioNapoli24 TV:

“Con Mertens bisogna avere prudenza, Lozano ha recuperato bene e domenica è stato davvero positivo. Mertens vuole recuperare in maniera completa, non vuole forzare il recupero e la spalla è una zona molto delicata. Contro la Juventus mi aspetto la sua convocazione, potrebbe essere l’alternativa ad Osimhen o Insigne quando ci saranno le rotazioni.”

Giovanni Scotto si sofferma poi sul mercato:

“Spalletti in conferenza non ha parlato di nessun arrivo, dunque il mercato potrebbe anche finire qui”

