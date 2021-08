Napoli-Amrabat, la Fiorentina è disposta a cederlo ad una sola condizione

Il Napoli è interessato a Sofyan Amrabat, ma la Fiorentina sarebbe disposto a cedere il centrocampista ad una precisa condizione.

Continua l’interesse per Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina, da parte del Napoli. L’argomento è stato ripreso anche da Valter De Maggio, giornalista e conduttore di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il Napoli è ancora vigile sul mercato e cerca un mediano. Il profilo di Sofyan Amrabat è ancora monitorato: il centrocampista alla fine non andrà all’Atalanta. Al momento però il Presidente Rocco Commisso non lo vuole cedere, l’unica formula che vuole attuare è quello del prestito oneroso con obbligo di riscatto. D’altro canto il Napoli non è molto incline a tale offerta.”

