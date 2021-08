Genoa-Napoli, Spalletti dovrà far fronte a numerosi giocatori assenti

Si avvicina il giorno di Genoa-Napoli e parecchi giocatori azzurri saranno costretti ad essere assenti.

Dopo la prima vittoria in campionato il Napoli si prepara alla prima trasferta di questa stagione calcistica: l’avversario in questione è il Genoa. Purtroppo la squadra guidata da Luciano Spalletti dovrà fronteggiare qualche assenza di troppo, in particolare sono cinque i giocatori che non potranno prendere parte alla sfida.

Ecco cosa riporta il quotidiano Tuttosport:

“Mertens e Ghoulam continuano la loro preparazione per provare ad essere quanto prima in campo, Demme è ancora alle prese con il problema al legamento collaterale che lo terrà fuori fino a fine settembre. A loro si è aggiunto anche Zielinski, che nella gara contro il Venezia ha riportato un trauma contusivo alla coscia destra, oltre ad Osimhen squalificato.”

