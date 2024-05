X – Azzi: “ADL senza difensore e ha preso Ngonge al posto di Hien a gennaio”

Il giornalista de la Repubblica, Marco Azzi, al termine della finale di Europa League, vinta dall’Atalanta, è intervenuto via social commentando il mercato del Napoli. “È gennaio, hai soldi, sei in ottimi rapporti col Verona, ti serve un difensore come il pane, ma invece di prendere Hien per 9 milioni compri Ngonge (che è bravo, però gioca in un reparto in cui sei copertissimo) per 20 milioni. Livelli d’incompetenza si spera irripetibili Napoli“.

Fonte foto in evidenza — () Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Report SSC Napoli: si ferma Rrahmani, aggiornamenti su Osimhen e Zielinski

De Laurentiis in Senato: “Governo intervenga con modifiche legislative su stadi, infrastrutture e ricatti procuratori”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi