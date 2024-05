ADL: “Una società che investe 400-500mln all’anno, non può stare con una che ne spende 40”

De Laurentiis al Senato: “Una società che investe 400-500mln all’anno, non può stare con una che ne spende 40”

Queste alcune delle parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, presente ieri al Senato: “Bisognerebbe individuare i criteri di ammissibilità per stare in Serie A determinati dal bacino d’utenza. Una società che investe 400-500 milioni all’anno non può stare con una che ne spende solo 40 e che sul mercato chiede prestiti con stipendi pagati a metà. Le altre società non possono fare le madri delle società minori”.

Fonte foto in evidenza — () Flickr.com —

