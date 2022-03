Lozano è tornato in gruppo: domani potrebbe partire dalla panchina

Corriere dello Sport – Napoli-Milan, Lozano è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe andare in panchina.

Questo è quanto riportato dal quotidiano:

“Il Napoli sa di squadra fatta e finita, ha le sue gerarchie scandite dal codice-Spalletti e suggerite dal campo. Intanto, Lozano è ritornato ad allenarsi con il gruppo e potrebbe andare in panchina. Lobotka sarà il regista d’una personalissima rivincita nel quale ci starebbero persino le scuse, perché per un anno e mezzo l’attuale padrone del centrocampo è divenuto «corpo estraneo» del Napoli, trasformato persino in un clamoroso bluff: il ciak, con Spalletti, gli ha spalancato un’esistenza – si direbbe – esaltante e una centralità nel progetto divenuta indiscutibile. Il resto è noto”.

