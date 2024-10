Il Napoli ha deciso il futuro di Simeone e Raspadori

Secondo il giornalista Carlo Alvino il Napoli avrebbe già scelto il futuro di Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone.

Di recente si sta parlando del futuro di due attaccanti del Napoli: Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone. Il primo avrebbe suscitato l’interesse della Juventus, mentre il secondo sarebbe nel mirino del Torino soprattutto dopo la notizia di lunghi tempi di recupero di Duvan Zapata.

Il giornalista Carlo Alvino ha fatto però sapere che a gennaio nessuno dei due giocatori lascerà il capoluogo partenopeo. Il Napoli reputerebbe infatti entrambi incedibili poiché farebbero parte del progetto della Società.

Di seguito le parole del giornalista attraverso il proprio account X in merito alla posizione del club azzurro:

“Il Napoli a gennaio non si indebolisce e non rafforza certamente una diretta concorrente. Simeone e Raspadori sono incedibili, restano in maglia azzurra per il piacere di restarci, consapevoli di essere parte integrante dell’ avvincente progetto Conte, tutto ciò in barba ad improbabili offerte e sponsorizzazioni giornalistiche!”

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Infortunio Zapata, stagione finita: domani inizia la riabilitazione

Infortunio Lobotka, nelle prossime ore gli esami a Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

L’oroscopo del 14 ottobre 2024