Empoli-Napoli, Pezzella: “Possiamo fare risultato con le grandi”

Giuseppe Pezzella, esterno dell’Empoli, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del prossimo match contro il Napoli.

Il giocatore dell’Empoli Giuseppe Pezzella ha parlato ai microfoni de Il Corriere Fiorentino ed ha parlato sia del prossimo match contro il Napoli sia dell’amore verso il capoluogo campano.

Di seguito le sue parole:

“Il Napoli è una squadra fortissima con un grande allenatore, verrà qui per vincere. Però, come abbiamo dimostrato in questa stagione, possiamo fare risultato anche con le grandi. Noi del Napoli dobbiamo temere un po’ tutto, ma sempre con la consapevolezza dei nostri mezzi. Il Napoli, invece, deve temere la nostra organizzazione e il nostro spirito di sacrificio. Perché l’Empoli è tosto, organizzato e consapevole.”

Sulla possibilità di giocare al Napoli anni fa afferma:

“Il settore giovanile del Napoli era un po’ sottosopra, io e due miei amici dovevamo andare a fare un provino, ma ci fu un ritardo con le liste, quindi non chiamarono i ragazzi per fare i ritiri perché erano partiti dieci giorni dopo. Ma io avevo voglia di giocare e decisi di andare al Monteruscello, dove ho fatto la trafila delle giovanili prima di andare al Palermo.”

Infine, sulla città di Napoli:

“Sono cresciuto lì, è la mia città, la città che amo, quindi Napoli per me significa tantissimo e la squadra ovviamente la tifo fin da quando sono bambino. E poi lì c’è sempre la mia famiglia e quando posso vivo la casa dove sono cresciuto, a Quarto.”

