Raspadori, l’agente: “A Napoli sta bene, ma Giuntoli lo stima”

“La Juventus è a caccia di un attaccante da prendere se possibile già nel mercato di gennaio. A Thiago Motta serve un vice Vlahovic, ma volendo anche un giocatore in grado di coprire più ruoli in attacco visto il sistema di gioco fluido del tecnico bianconero. Tra i tanti nomi accostati ai bianconeri, da Beto a Kalimuendo, uno in particolare continua a restare nell’orbita juventina settimana dopo settimana: Giacomo Raspadori. Il talento del Napoli e della Nazionale non sta trovando molto spazio con Antonio Conte che gli preferisce Simeone come vice Lukaku, ma se una trattativa vera e propria non è partita, l’agente del giocatore ha confermato l’apprezzamento della dirigenza bianconera. £Giacomo sta bene al Napoli– ha commentato Tullio Tinti -, ma il ds della Juventus Cristiano Giuntoli lo conosce molto bene e lo stima parecchio. Queste voci però sono tutte cose premature”. L’attaccante scudettato, autore di un gol decisivo proprio in casa della Juventus nel 2023, ha un contratto ancora lungo con il Napoli in scadenza nel 2028 a 2,5 milioni di euro netti all’anno. Pur trovando ancora poco spazio con Antonio Conte di malumore al momento non c’è traccia, ma dovesse aprirsi uno spiraglio la Juventus guidata proprio da Giuntoli ci proverebbe per vestire di bianconero un giocatore gradito tanto alla dirigenza quanto a Thiago Motta.”