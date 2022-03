L’AIA ferma Guida e Massa: dopo il clamoroso errore in Torino-Inter. Lo stop

Ultimissime notizie – L’AIA ferma Guida e Massa dopo il clamoroso errore in Torino-Inter. Come anticipato da Gazzetta dello Sport, Marco Guida e Davide Massa verranno fermati dall’AIA per 3-4 turni di Serie A.

La decisioni presa questa mattina dai vertici arbitrali dopo il clamoroso errore commesso ieri in occasione di Torino-Inter: l’episodio riguarda il fallo da rigore Ranocchia-Belotti non sanzionato dal direttore di gara e il ‘lasciapassare’ del VAR che non ha chiamato all’on field review, l’arbitro stesso verrà sanzionato dal designatore Gianluca Rocchi con circa un mese di stop nel nostro massimo campionato.

